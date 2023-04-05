Son dakika! Başkan Erdoğan: İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Emeklilerle iftar buluşması" programında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırısı: Bunun adı zulüm, kan siyasetidir. Saldırılar durmalı

Türkiye bu saldırılara sessiz kalamaz. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir.

Mescid-i Aksa'ya el uzatılmaması bizim kırmızı çizgimizdir. Müslümanların ilk kıblesine yapılan alçak eylemleri kınıyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Dünyanın birçok yerinde emekliler ölüme terk ediliyor. Ülkemizde ise en çok değer verilen vatandaşlarımız olmuştur. Yeşil alanlarla, yürüyüş parkurlarıyla donattığımız imkanlar öncelikle sizin içindir. Türkiye Yüzyılını da birlikte inşa edeceğiz. Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik döneminizi rahatça sürdürmek sizlerin hakkıdır. Bunu da elbette aldığınız emekli maaşı ile yapacaksınız. Geçmişte emekli maaşları çok kötü seviyedeydi. Biz iktidara geldiğimizde emekli maaşı 50 dolardı, biz en son 400 dolara yükselttik.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

On binlerce insan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanı olduğu partinin belediyelerinde işinden edildi. Namus sözü verip tutmadılar.

Her seçim öncesi yaptıkları gibi açmışlar vaat bohçasını boş kesen dağıtıyorlar.