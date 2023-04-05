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Giriş Tarihi: 5.4.2023 14:45 Son Güncelleme: 5.4.2023 14:57

SON DAKİKA: Türkiye hava sahasını kapattı! Dışişleri'nden açıklama...

Son dakika haberine göre; Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi nedeniyle Türkiye hava sahasını kapattı. Buna göre; Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek.

SON DAKİKA: Türkiye hava sahasını kapattı! Dışişleri’nden açıklama...

Türkiye, Irak'ın Süleymaniye bölgesine giden uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada karar, 3 Nisan itibarıyla uygulanmaya başladı.

TÜRKİYE HAVA SAHASINI KAPATTI

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Sözkonusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir.

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SON DAKİKA: Türkiye hava sahasını kapattı! Dışişleri'nden açıklama...
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