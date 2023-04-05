Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 5.4.2023 10:18 Son Güncelleme: 5.4.2023 10:25

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lı terörisitin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.…

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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