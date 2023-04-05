SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lı terörisitin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.…