Suriye sınırında 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Milli Savunma Bakanlığı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Terörist neredeyse hedefimiz orası! parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."