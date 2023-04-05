Zoraki ortaklıkta dikiş tutmuyor

Ortak liste konusunda her kafadan farklı sesin çıktığı Millet İttifakı'nda tartışmalar alevlendi. Özellikle ittifakın küçük ortakları, 1-2 milletvekili çıkarılan illerde seçime tek amblemle girilmesi yönünde diretiyor. CHP'nin olumlu baktığı öneriye İyi Parti kanadı mesafeli. Koalisyon partileri, az sayıda milletvekili çıkarılabilen 13 ilde ortak liste oluşturabilmek için uzun süredir mesai harcıyor. Partiler arasındaki en büyük tartışma ise hangi ilde hangi amblemin kullanılacağı konusu. İyi Parti farklı taleplerle krizi derinleştiriyor.