‘7 yardımcılı model akıllara ziyan’

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, "Millet İttifakı, Türkiye'ye Saddam rejimini vaat ediyor. Hiç oyu olmayan partiler bakanlık, yardımcılık, grup istiyor. Irak'ta da ülke nüfusunun yüzde 10-15'i tüm ülkeye hükmediyordu ve BAAS saflarına yakın olan kesimler iktidardan nemalanıyordu. Bu akıllara ziyan bir model" dedi. Miroğlu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için de "Kemal Bey nereye çekersen oraya giden bir siyasi. Bir yandan helalleşme derken, bir yandan CHP ideolojisi ile yüzleşmekten kaçıyor" diye konuştu.