Şaban Arslan, babasının yanına uğurlandı

Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan, geçen pazartesi günü görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi dün saat 11.00'de annesinin de ikamet ettiği kardeşi İlyas Arslan'ın Samsun İlkadım ilçesindeki evinin önüne getirildi.Burada helallik alınmasından sonra Arslan'ın cenazesi Büyük Cami'ye götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şaban Arslan'ın naaşı, Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Arslan, 2015 yılında hayatını kaybeden babası Fahri Arslan'ın yanına defnedildi.Cenazeye AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel, Arslan'ın çalışma arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Şaban Arslan'ın eşi Serpil Arslan ve çocukları Esra ve Ahmet Buğra Arslan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.