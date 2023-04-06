Bakan Adil Karaismailoğlu: ’100 yılda yapılabilecek projeleri 20 yılda yaptık’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda incelemede bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin en acil gündeminin deprem ve depremin yaralarını sarmak olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, ülke genelinde yapımları devam eden tüm projelerin de depreme rağmen başarıyla devam ettiğini belirtti. Karaismailoğlu, Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın da içinde olduğu ulaşım projeleriyle İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirleri arasında zirveye taşımak için dünyanın en özgün ve saygın kent için raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini aktardı.

8 İSTASYONLA YENİDEN KULLANIMA AÇILIYOR

Başakşehir Kayaşehir metro hattı gibi Kazlıçeşme-Sirkeci hattının da İstanbul'da devam eden önemli ve çok özel kent içi projelerden bir tanesi olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu proje sadece bir raylı sistem işi değil aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bakanlık olarak öncülük ettiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı çevre hassasiyetiyle yapıyoruz. Bütünsel kalkınma odaklı vizyonumuz, Avrupa yeşil mutabakatı, Paris İklim Antlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi Avrupa Birliği'nin temel yaklaşımlarıyla da birçok ortak paydaya sahiptir. Kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra karbon emisyonunun azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemlerle karbon emisyonunu azaltmayı hedefledik. Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemini oluşturuyoruz. Şehirlerimizde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının özellikle yaygınlaştırılması projelerinin gelişmesine çok önem veriyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci, Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon dönüşüm projemiz de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi oluyor. Sirkeci -Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik hattı gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrar kullanıma başlatıyoruz" dedi.

EKONOMİK KAZANÇ 785 MİLYON EURO OLACAK

Bakan Adil Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Projenin bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında yer alan 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal, kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 karayolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Koca Mustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyon, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilecek istasyon ve Kazlıçeşme'yle Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla daha iyi bir kalitede yeni nesil bir ulaşım projesini oluşturuyoruz. Ayrıca Samatya ve Cerrahpaşa'da sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerine bağlayan kavşağı modernize ederek alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa ettik. Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa Limanları arasında ulaşım ve koordinasyonu da sağlamış oluyoruz. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerlemeyi bitirmiş olduk. Tüm yapı, altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon işlerini bitirmek üzereyiz. Yeni yapılan Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme istasyonlarında imalatlarımızı tamamladık. Yenilenen Sirkeci, Cankurtaran istasyonlarını da bitirmek üzereyiz. Yine toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalarda son aşamaya geldik. Sinyalizasyon ve elektrikasyon imalatları ve bisiklet, yürüme imalatı ve peyzaj işleri de süratle devam etmekte. Bu özel projemizin tamamlanmasıyla 2023- 2053 yılları arasında ekonomik kazancımız tam 785 milyon Euro olacaktır."

UZUNLUĞU 62 KİLOMETRO OLAN 6 AYRI HATTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Marmaray Projesi'nin modern İpek Yolu'nun en önemli bir parçası olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya, Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Marmaray Projemiz modern İpek Yolu'nun en önemli parçasını oluştururken Türkiye'mizin de bölgesel lojistik merkez konumunu son derece güçlendirmiştir. Açılışını yapacağımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metro hattı ve Kazlıçeşme- Sirkeci hattımızla beraber toplam uzunluğu 62 kilometre olan 6 ayrı metro hattında İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul'a kazandırdığımız metro hattı uzunluğu 124 kilometreyi geçmiştir. Şu an İstanbul'un raylı sistemalı 318 kilometre. Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometreye yükselecek" diye konuştu.

'MALUM ZİHNİYET YAPMAYINCA DEVRALDIK VE HAZIR HALE GETİRDİK'

'İstanbul'a Türkiye hizmet aşkıyla yola çıkan, bu şehrin ihtiyaçlarını en iyi bilen de AK Parti hükümetleridir' diyen Bakan Karaismailoğlu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: İstanbul ulaşım master planı İstanbul'un bin 100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu bizlere göstermektedir. Kısacası İstanbul'un her köşesine raylı sistemi yerleştirmemiz gerekmektedir. Ama maalesef başkaları ne bunların farkında ne de iş gönülleri var. Onlar vatandaşı oylamaya çalışıyor olabilirler. Biz İstanbul'a da Türkiye'ye de hizmeti de eserleri de kazandırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın yolunu açacak, geleceğini aydınlatacak, hayatını kolaylaştıracak ne varsa, milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan büyük ve güçlü Türkiye verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşın derin bir nefes almasına da muktedirdir. Pandemi sürecinde oldukça önemli faydalar sağlayan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kara yolu bağlantısını malum zihniyet yapmamıştı. En hayati ihtiyacın sağlık hizmetlerine ulaşım olduğu pandemi döneminde vatandaşımızın canını tehlikeye atılmasına elbette izin vermedik. Projeyi devraldık ve kara yolu bağlantısını hızlıca bitirdik. Yolunu yapmadıkları gibi Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapılım çalışmalarına hızlıca başladık. Devraldığımızda sadece yüzde 5 tamamlayabildikleri metro hattımız faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi ve bugün itibariyle işletmeye hazır hale geldi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetlerimizin İstanbul'daki hizmet süreci artarak devam edecektir."

'100 YILDA GERÇEKLEŞECEK PROJELERİ KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRDİK'

İstanbullular temel atmama, yatırım yapmama etkinlikleri yerine yeni ve yaşanabilir projeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul içerisinde trafik sıkışıklığını engellemek adına bu tür çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize de devam edeceğiz. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri böylesi kısa bir süreyle sığdırdık. Milletimizin bize güveni en büyük gücümüz oldu" şeklinde konuştu.