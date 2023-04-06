Bakan Murat Kurum: 42 bin konutun temelini attık

"42 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATTIK"

Kalıcı konutların yapımı için eş zamanlı çalışmalar başladı. 11 ilimizde çalışmalar başladı. Depremin üzerinden 2 ay geçti, biz eş zamanlı çalışıyoruz. 78 bin konutumuzun sözleşmesini imzaladık. Bugün itibariyle 42 bin konutumuzun temelini attık. Ayın 13'ün sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya teşrif edecekler. Malatya'da 100 bin konutun sözleşmesini imzalamış olacağız.

"DEPREMDE TOKİ KONUTLARI DİMDİK AYAKTAYDI"

Bu depremde 143 bin TOKİ konutumuz dimdik ayaktaydı. TOKİ'miz burada çok önemli bir sınav verdi. Kısmen hasar oldu ama hiçbir binamız yıkılmadı. Bu binalarda yaşayan 600 bin insanımızın burnu bile kanamadı.

100 BİN SÖZLEŞME

Rezerv alanlarda amacımız 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutları teslim etmek. Mayıs ayının sonuna kadar 319 bin konutu başlatmayı hedefliyoruz. Şu anda 78 bine geldik. 13'ünde 100 bin sözleşmesini imzalayacağız. Toplamda 650 bin konutu başlatmış olacağız. Daha önceki depremlerde biz 6. ayda teslimlere başladık. Burada da aynı anlayışla yapacağız. Verdiği sözü tutan bir devlet idaresi söz konusu.