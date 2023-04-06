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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Bu kez de Davutoğlu’nun damarı tuttu!

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Bu kez de Davutoğlu’nun damarı tuttu!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aylarca toplantılarına katıldığı 6'lı Masa'ya ilişkin şaşırtan bir çıkış yaptı. Davutoğlu, Millet İttifakı içerisinde muhafazakâr kanadın yeterince temsil edilmediğinden yakınarak "Milletin üç kanadı varsa kimse gücenmesin, gocunmasın. Bu üç damarın ikisi baskın. Sol seküler CHP bayrağı altında, milliyetçi İyi Parti bayrağı altında. Üçüncü damar olan muhafazakâr damar ittifakta yeterince temsil edilmiyor. 6 lider arasında temsil var ama Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek. Bu bir dengesizliktir" dedi. Davutoğlu'nun bu çıkışı, milletvekili listelerinin hazırlandığı günlerde yapması manidar bulundu.
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Bu kez de Davutoğlu’nun damarı tuttu!
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