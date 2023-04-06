CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı

Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin Beykoz İlçe Başkanlığı, Beykoz'da stant açtı. Aynı yerde CHP'nin de standının olması nedeniyle tartışma çıktı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
CHP'LİLER MEMLEKET PARTİLİLERE HAKARET ETTİ— Sabah (@sabah) April 6, 2023
Beykoz'da CHP standındakiler, yanlarına Memleket Partisi tarafından açılacak standa 'hainler' diye saldırarak izin vermedi. pic.twitter.com/b3Tocn8sE2
Tartışma Memleket Partililer tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydedilen görüntüleri Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde CHP'lilerle Memleket Partili bazı kişilerin tartıştığı görülüyor. Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından video ile paylaşılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından standımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bizlere söylenen hain sözünü kendilerine aynen iade ediyoruz" denildi.