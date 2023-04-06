CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı

Görüntülerde CHP'lilerle Memleket Partili bazı kişilerin tartıştığı görülüyor. Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından video ile paylaşılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından standımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bizlere söylenen hain sözünü kendilerine aynen iade ediyoruz" denildi.