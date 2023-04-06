Defne Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor: 10 Mayıs’ta hizmete sunulacak

DEFNE HASTANESİ'NDEKİ SON DURUMU BAKAN PAYLAŞTI

Defne Devlet Hastanesi'nde de yoğun bir çalışma devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışmalarını yakından takip edip, halkımızın daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alması için hızlandırmaya özen gösterdiğimiz Defne Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. Burada her gün, 1 günlük işten fazlası yapılıyor" ifadelerini kullandı.