Defne Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor: 10 Mayıs’ta hizmete sunulacak

Temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Antakya ve Defne Devlet Hastaneleri'ni yapımına ara vermeksizin devam ediliyor.
400 YATAK KAPASİTELİ
Antakya Devlet Hastanesi, 22 bin metrekare oturum alanı olmak üzere yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana bina ediliyor. 400 yatak kapasiteli hastanede 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane bulunacak. 3. Basamak niteliğinde olacak hastanede, onkoloji merkezi ve kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak.
DEFNE HASTANESİ'NDEKİ SON DURUMU BAKAN PAYLAŞTI
Defne Devlet Hastanesi'nde de yoğun bir çalışma devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışmalarını yakından takip edip, halkımızın daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alması için hızlandırmaya özen gösterdiğimiz Defne Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. Burada her gün, 1 günlük işten fazlası yapılıyor" ifadelerini kullandı.