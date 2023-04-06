Haberler Gündem Haberleri Defne Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor: 10 Mayıs'ta hizmete sunulacak
Giriş Tarihi: 6.4.2023 23:21 Son Güncelleme: 6.4.2023 23:42

Defne Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor: 10 Mayıs'ta hizmete sunulacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da devlet bütün gücüyle çalışıyor. Bölgenin sağlık altyapısının yeniden güçlenmesi için Antakya ve Defne'ye yapılan iki devlet hastanesinde, aralıksız bir çalışma sürdürülüyor. Çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen Antakya Devlet Hastanesi 10 Mayıs'ta vatandaşların hizmetine sunulacak.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Defne Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor: 10 Mayıs’ta hizmete sunulacak

Temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Antakya ve Defne Devlet Hastaneleri'ni yapımına ara vermeksizin devam ediliyor.

400 YATAK KAPASİTELİ

Antakya Devlet Hastanesi, 22 bin metrekare oturum alanı olmak üzere yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana bina ediliyor. 400 yatak kapasiteli hastanede 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane bulunacak. 3. Basamak niteliğinde olacak hastanede, onkoloji merkezi ve kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak.

DEFNE HASTANESİ'NDEKİ SON DURUMU BAKAN PAYLAŞTI

Defne Devlet Hastanesi'nde de yoğun bir çalışma devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışmalarını yakından takip edip, halkımızın daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alması için hızlandırmaya özen gösterdiğimiz Defne Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. Burada her gün, 1 günlük işten fazlası yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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Defne Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor: 10 Mayıs'ta hizmete sunulacak
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