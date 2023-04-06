Erdoğan’dan Ülkücü gençlere: Her biriniz ittifaka 100’er oy getirin

Başkan Erdoğan İstanbul Bağcılar'da katıldığı toplu açılış töreni sonrası Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Erdoğan'ı İstanbul Ülkü Ocakları 5. Bölge ve Bağcılar Ülkü Ocakları Başkanı Emre Dağcı ve gençler karşıladı. Dağcı ziyaretle ilgili SABAH'a konuştu: "Başkan Erdoğan bize 'Gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemli. Hani diyorlar ya 'Gençlik bizde', onlara gençliğin kimde olduğunu 14 Mayıs'ta göstereceğiz. Her genç 100 oy getirecek. Bizim de buğday taneleri gibi 100 binlerce taneyi 14 Mayıs'ta arttırmamız lazım' dedi."