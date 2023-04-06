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Giriş Tarihi: 6.4.2023

İBB’den bir açılış oyunu daha: Tabela asıp yeni süsü verdiler

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İBB’den bir açılış oyunu daha: Tabela asıp yeni süsü verdiler
AK Parti döneminde İstanbul'da inşa edilmiş yurt ve yaşam merkezlerini çeşitli açılış oyunlarıyla sahiplenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, bu kez de var olan spor salonunun sadece tabelasını değiştirerek yeni açmış gibi göstermeye çalıştı. 1989 yılında yapılan Bayrampaşa Kapalı Spor Salonu önce griye boyandı, sonra adı Bayrampaşa Spor Kompleksi olarak değiştirildi. Vatandaşın görebileceği şekilde spor salonun dışında bulunan korkuluklara ve bina çevresinde ise açılış yılını temsilen 2022 yılı yazılırken, İBB kendi resmi sayfasında spor salonun yapım yılını değiştirmeyip 1989 yılında bıraktı.
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İBB’den bir açılış oyunu daha: Tabela asıp yeni süsü verdiler
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