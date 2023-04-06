Kemal Kılıçdaroğlu gaf makinası! İşte gaflarından kesitler…

6'lı koalisyonun ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları gündemdeki yerini koruyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ da Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarındaki gaflarının yer aldığı bir derlemeyi videoda yer verdi. Dağ, Kılıçdaroğlu için "Her güne bir gaf… Türkiye Cumhuriyeti'ne layık gördükleri kişi, 'Yıpranmasın' diye Cumhurbaşkanı adaylığını geciktirdikleri bir gaf makinesi. Muhalefetin içler acısı hali" diyerek videoyu paylaştı. İşte Hamza Dağ'ın paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun gaflarından kesitler...

KONYA'YA "ÜLKE" DEDİ. KONFÜŞYÜS'ÜN SÖZLERİNİ…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması programı için Konya'da gittiğinde gaf skandallarına bir yenisi ekleyip "Konya Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu ayrıca Konfüçyüs'ün sözlerini Mevlana'ya atfederek "Yüce Mevlana şöyle söyler: Adalet bir kutup yıldızı gibidir; yerinde sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner" demişti.

ÜSTAT NECİP FAZIL KISAKÜREK'E "ŞAİR GALİBA" DEDİ

Kılıçdaroğlu, üç hafta önce Hatay'daki bir konuşmasında ise şair, yazar, mütefekkir üstat Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiirinden konuşması için alıntı yaparken Necip Fazıl Kısakürek'e için "Şair galiba!" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi: "Hani diyor ya... Şair galiba.. Şair... Necip Fazıl... Bu taksimi kurt yapmaz, kurtlara şah olsa, diyor." Kılıçdaroğlu ayrıca şiirden alıntıyı da doğru yapamadı. Kılıçdaroğlu Kısakürek'in "Kuzulara şah olsa" ifadesini "Kurtlara şah olsa" diyerek değiştirdi.

"HAK GELECEK, BATIL ZAİL OLACAK" AYETİNE "ERBAKAN'IN SÖZÜ" DEDİ



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın iftar programında konuşan Kılıçdaroğlu, burada da başka bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu Necmettin Erbakan'ın sözleri olduğunu belirterek "Rahmetli Erbakan'ın çok sık söylediği bir söz var, bir cümle var. Onunla bitireyim istiyorum. Halk gelecek, batıl zail olacak" ifadelerini kullandı. Oysa bu cümle Erbakan'ın sözü değil Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nin 81. ayetiydi.

MİLLET İTTİFAKINA CUMHUR İTTİFAKI



Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ise bir basın açıklaması yaparken "Millet İttifakı" yerine "Cumhur İttifakı" ifadesini kullanmış, yanındakilerin müdahalesi ile sözünü düzeltmişti.

HZ. PEYGAMBER HAKKINDA GAF YAPTI

Kılıçdaroğlu dünkü canlı yayında diğer gaflarına bir başka gaf daha ekleyerek Hz. Peygamber hakkında bir gaf yaptı. Kılıçdaroğlu "Ama adalet aynı zamanda haksızlık karşısında susmamaktır. Sevgili Peygamberimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa… O bizim kitabımızda yok!" ifadelerini kullandı.

HADİS'İ YANLIŞ SÖYLEDİ



Kılıçdaroğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada gaflarına bir yenisini ekleyerek bu kez hadis gafı yaptı. Kılıçdaroğlu konuşmasında 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' hadisini 'Cennet kadınların ayakları altındadır" diye söyleyerek "Biz buna inanıyoruz" şeklinde yanlış ifadeler kullandı.KE

"UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI!"



Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı bir canlı yayında ise "Uyuşturucu baronlarının parası" gafına imza attı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: 300 milyar dolar parayı getireceğim ben buraya. Temiz para. 300 milyar dolar. Temiz para uyuşturucu baronlarının parası… 300 milyar dolar parayı getireceğim Türkiye'ye…"