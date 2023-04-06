Milletim PKK’nın peşine düşenlere bu ülkeyi emanet etmez

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı Kanal 24'teki canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, ülkeyi, terör örgütü ve onun siyasi uzantılarının ajandasının rotasına sokmaktır. Milletim ne PKK'nın peşine düşenlere ne sapkın akımların hamiliğine soyunanlara bu ülkeyi emanet etmez. Seccadenin üzerine ayakkabıyla basılır mı? Başörtüsüne ne diyor, bir bez parçası. Bunu diyen bay bay Kemal. Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz.Deprem bölgesindeyapımı devam eden köy evlerinin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz.Kentsel dönüşümle ilgili sözümüz var. Yasal düzenlemeyle merkezi yönetim ve belediye ortak çalışacak.Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz.14 Mayıs bizim zaferimizle sonuçlanacaktır. Birileri hayaller kuruyor olabilir. 7'li masanın her şeyi yalan dolan. Adaylarını bile ortak kararla çıkaramadılar. Ben milletime güveniyorum. Anketlere göre hem başkanlık hem meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz.20 Nisan'da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos'ta yakacağız.Ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için Mehmet Şimşek'in koordinasyonundaki ekip hazırlıklar yapıyor.