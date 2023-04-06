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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Muhalefetin üstünde tepindiği ‘Erzurum sosisi’ görüntüleri sahte çıktı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Muhalefetin üstünde tepindiği ‘Erzurum sosisi’ görüntüleri sahte çıktı
CHP'li, gazeteci, akademisyen, iktisatçı çevreler İngiltere'deki bir markette kilosu 1.95 sterlinden organik Erzurum sosisi satıldığı iddiasıyla yayınlanan görüntüleri, "Erzurum'da vatandaş et kuyruğunda, Erzurum sosisi İngiltere'de ucuz" yorumlarıyla paylaştı.



Videonun sahte olduğu ortaya çıktıktan sonra bir sosyal medya kullanıcısı "Görüntülerin gerçek olmadığına kimseleri uzun süre inandıramadım. Dahası Türkiye'nin İngiltere'ye işlenmiş et ihracatı yapmadığına dair bilgileri de yok. Muazzam bir cehalet. Dahası bizim olmayan sosislerimizi de övmüşler. Haydi şimdi tweet silmeye" diye tepki gösterdi.

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Muhalefetin üstünde tepindiği ‘Erzurum sosisi’ görüntüleri sahte çıktı
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