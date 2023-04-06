Numan Kurtulmuş: Terör devleti İsrail derhal durdurulmalı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, Siyonist katiller tarafından bombalanıyor." ifadesini kullandı.
İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camianın bu insanlık suçuna sadece seyirci kaldığını belirten Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.
Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki 𝗚𝗮𝘇𝘇𝗲 yine bir Ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistin'li, siyonist katiller tarafından bombalanıyor.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 6, 2023
İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camia bu insanlık suçuna sadece seyirci kalıyor.…