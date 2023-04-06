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Giriş Tarihi: 7.4.2023 04:49

Numan Kurtulmuş: Terör devleti İsrail derhal durdurulmalı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır" ifadesini kullandı

AA
Numan Kurtulmuş: Terör devleti İsrail derhal durdurulmalı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, Siyonist katiller tarafından bombalanıyor." ifadesini kullandı.

İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camianın bu insanlık suçuna sadece seyirci kaldığını belirten Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.

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Numan Kurtulmuş: Terör devleti İsrail derhal durdurulmalı
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