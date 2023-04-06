Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.



Operasyonda insan ait kemik parçaları bulundu! PKK'nın bir deposu daha imha edildi | Video





KEMİK PARÇALARI BULUNDU



Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan, Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Cudi Dağı Hasena deresi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah deposu tespit edildi.



DEPOLAR İMHA EDİLDİ



Yapılan aramada; 11 kalaşnikof, 1 gaz tabancası, 47 EYP düzeneği, 59 ateşleme düzeneği, 1 keskin nişancı dürbünü, 44 telsiz bataryası ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, silah deposu kullanılamaz hale getirildi.