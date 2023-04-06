Seçim öncesinde üç sürpriz

Başkan Erdoğan’ın “Seçime doğru yeni sürprizlerimiz olacak” sözlerinin ardında vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek 3 önemli adım var. Üzerinde çalışılan müjdeler önümüzdeki haftalarda kamuoyuyla paylaşılacak
ÜNİVERSİTELİYE BAYRAM İKRAMİYESİ DOĞUMDAN İTİBAREN HER VATANDAŞ İÇİN AÇILACAK FON HESABINA PARA YATIRILACAK EVLENECEKLERE 2-3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamıştı. AK Parti ve ilgili kurumlar söz konusu sürprizler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda üç konu üzerinde duruluyor. Yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek. Üzerinde çalışılan üç sürpriz ise şöyle:
VATANDAŞLIK FONU: Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek.
AİLE HESABI: Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. 2-3 yıl geri ödemesiz kredilerde 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.
ÖĞRENCİYE BAYRAM İKRAMİYESİ: Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. Öğrencilere verilecek bayram harçlığının bin lira civarında olması öngörülüyor.