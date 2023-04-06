Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İyi Parti'den sonra CHP'den de 'kurşun' tiyatrosu! Valilik gerçeği açıkladı
Giriş Tarihi: 6.4.2023 13:42 Son Güncelleme: 6.4.2023 14:07

SON DAKİKA | İyi Parti'den sonra CHP'den de 'kurşun' tiyatrosu! Valilik gerçeği açıkladı

Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün yaptığı açıklamada, İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. CHP'nin bu iddiasına İstanbul Valiliği'nden yalanlama geldi Valilikten yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | İyi Parti’den sonra CHP’den de ’kurşun’ tiyatrosu! Valilik gerçeği açıkladı

Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün yaptığı açıklamada, İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. CHP'nin bu iddiasına İstanbul Valiliği'nden yalanlama geldi Valilikten yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İşte Valiliğin o açıklaması;

Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde;

Tem Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9mm çapında (2) adet kovan bulunmuştur.

Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir.

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SON DAKİKA | İyi Parti'den sonra CHP'den de 'kurşun' tiyatrosu! Valilik gerçeği açıkladı
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