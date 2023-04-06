Terör örgütüne büyük darbe

İçişleri bakanlığı, Mart ayı faaliyetlerini açıkladı. Buna göre; İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Mart ayında biri büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 596 kırsal, bin 206 şehir operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda aralarında biri kırmızı, biri yeşil, biri gri ve biri liste dışı kategoriden 4'ü sözde üst düzey, 80 terörist etkisiz hale getirildi. Sonbahar-Kış Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen 7 bin 393 operasyonda 50 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Mart ayında 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalanırken, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 549 bin 407 oldu.