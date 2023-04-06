‘Türkiye’nin yerli gücü’ yere göğe sığmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'nin son 20 yıldaki yerli ve milli hamleleri ortaya koyan "Türkiye'nin Yerli Gücü" kampanyası başlatıldı. Kampanya ile Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirdiği icraat ve yatırımlar ile başarı hikâyeleri anlatılıyor. Türkiye'nin enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunma sanayiine, haberleşmeden teknolojiye yaptığı yatırımlara dikkat çekilen kampanyada, Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmaya devam edileceği vurgulanıyor. Erdoğan'ın "Daha çok üreteceğiz, daha çok emek vereceğiz" sözlerine yer verilen filmde "Yere göğe sığmayan üretimimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle, yola devam" mesajı veriliyor.