AK Partili başkandan CHP’den aday adayı olan Ertürk’ün iftiralarına sert tepki

Aksaray'da iddiaya göre broşür dağıtımı yapan CHP Gençlik Kolları üyelerine saldırı düzenlendi. Bunun üzerine açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayı Ali Abbas Ertürk, saldırıyı AK Parti Gençlik Kolları üyesi grubun gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Bununla da yetinmeyen Ertürk, "Akıllarından ne geçerse geçsin CHP'nin bir ferdini bir milim geri adı attıramazlar. Buradan AK Parti İl Başkanına sesleniyorum, çakallarını çek" ifadelerini kullandı.

'SALDIRIYI YAPANLARIN AK PARTİ İLE ALAKASI YOK'

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ise saldırıyı düzenleyen kişilerin gençlik kolları ile bir alakalarının olmadığını hatta parti üyeliklerinin bile bulunmadığını açıkladı. Aktürk, "Bugün Akşam saatlerinde CHP gençlik kollarına yapılan saldırının, AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından yapıldığı iddiasıyla Ali Abbas Ertürk'ün yaptığı açıklamada belirtilen kişilerin Gençlik Kolları teşkilatımızla herhangi bir alakası yoktur. Ayrıca kişilerin partimize üyeliği de yoktur. Siyasi rant amacıyla aslını araştırmadan meclis kürsüsünde boş kovan fırlatan ittifak ortaklarından aldığı taktik ile AK Parti gençliğine çakal-hapçı vs. benzetmelerinde bulunmak da ayrıca izansızlıktır. Saldırı yaptığı iddia edilen kişiler ise emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere emniyete gönderilmiştir. Bu tarz hareketleri de hiçbir zaman tasvip etmediğimiz ve tenezzül etmeyeceğimizi de halkımızın bildiği kadar en az Ali Abbas Ertürk ve CHP teşkilatı da bilir. Ayrıca yaşanan bu hadisede darp edilen CHP Gençlik Kollarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bu olayı gerçekleştirenleri de kınıyoruz. Olayın takipçisi olarak hakkın ve adaletin yerine gelmesi konusunda da üzerimize düşeni yapacağız" dedi.