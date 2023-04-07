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Giriş Tarihi: 7.4.2023 13:31 Son Güncelleme: 7.4.2023 13:50

18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var

İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 132 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; SPK'ya kayıtlı olmayan yasa dışı forex sistemi üzerinden çok sayıda kişiyi tuzağa düşürerek dolandırıcılık yapan bir şebekeye operasyon yaptı. 18 ilde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. İstanbul'da ise 22 ilçede operasyon yapıldı. 132 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda altı tüfek, dört ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda nakit para, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var | Video

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18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var
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