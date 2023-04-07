İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; SPK'ya kayıtlı olmayan yasa dışı forex sistemi üzerinden çok sayıda kişiyi tuzağa düşürerek dolandırıcılık yapan bir şebekeye operasyon yaptı. 18 ilde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. İstanbul'da ise 22 ilçede operasyon yapıldı. 132 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda altı tüfek, dört ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda nakit para, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var | Video