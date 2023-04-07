AK Parti, seçim için yurt dışı çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, AA muhabirine, 14 Mayıs'ta Türkiye'de çok önemli bir seçim yapılacağını dile getirerek, buna "demokrasi şöleni" dediklerini ifade etti.

"Avrupa ülkelerinden beklentimiz, Türkiye'nin demokrasi şölenine ve seçimlerine daha çok katkıda bulunmalarıdır." diyen Toprak, Türkiye'deki seçimde halkın iradesinin sandığa yansıması için yurt dışındaki vatandaşların da oy kullanacağını anımsattı.

Toprak, "Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olduklarını gösterecekler. Bu anlamda tabii Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Almanya'da seçim çalışmalarının "seçim kavgası" ya da "savaşı" olarak nitelendiğine dikkati çeken Toprak, bu nitelemeyi doğru bulmadığının söyledi ve "Bu, bir demokrasi şölenidir, vatandaşlarımızın demokrasiye katkısıdır." ifadesini kullandı.

YENİ BÖLGELERDE SANDIKLAR KURULACAK

Yurt dışında seçimin Türkiye'ye göre erken başlayacağını hatırlatan Toprak, sandıklarda 27 Nisan itibarıyla oy kullanılabileceğini anlattı.

Toprak, "Başkonsolosluklar dışında vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde Almanya'da Dormund, Siegen, Fulda Limburg, Kiel, Bremen, Mannheim, Aachen, Saarbrücken, Bielefeld, Regensburg ve Ulm, ABD'de Long Island ve South Jersey, Avusturya'da Graz, Innsbruck, Linz, Belçika'da Hasselt, Hollanda'da Eindhoven, KKTC'de Güzelyurt, İngiltere'de Lister, Danimarka'da Aarhus, Fransa'da Clermont-Ferrand, Mullhouse ve Orlent bölgelerinde ilk kez sandıklar kurulacak." dedi.

Toprak, "İlk seçimde randevu sistemi ve sadece bağlı bulunulan başkonsolosluk bölgesinde oy kullanılabiliyordu ancak bunların hiçbiri şimdi yok, yurt dışında adres kütüğüne kayıtlı olan vatandaşımız kendisine en yakın bölgede oyunu kullanabilecek." şeklinde konuştu.

Toprak, YSKM olarak tüm dünyada 180 bölgede 750 şubelerinin bulunduğuna işaret ederek, bunun seçim kampanyasından ziyade seçim organizasyonu olduğunu vurguladı.

Yurt dışında yaklaşık 5000 sandık kurulacağını belirten Toprak, yaklaşık 10 bin sandık görevlisinin çalışacağını kaydetti.

Toprak, vatandaşların doğru bilgilendirilerek sandığa gitmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

HEDEF SEÇİME KATILIM ORANININ DAHA DA ARTMASI

Yurt dışındaki seçimlere katılım oranını daha da artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Toprak, "Geçen seçimlerde katılım yüzde 50'leri bulmuştu. Bu katılım oranının daha da artması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz adres beyanı yapıldı, vatandaşlarımız adreslerini sorguladı. Son iki hafta içinde yurt dışından 120 bin adres beyanı yapıldı. Bu, çok büyük bir rakam yani bu seçimlere yurt dışı vatandaşlarımızın ilgisinin olduğunu ve çok yoğun bir işimizin olduğunu bizlere gösteriyor. 3 milyon insanın sandıklara gitmesini arzu ediyor, bunun için çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak, Türkiye'nin demokrasisine katkı sunan ve "Türkiye'nin geleceğinde ben de varım." diyen herkese destek verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan yasal düzenlemelerle 2014'ten bu yana vatandaşların yurt dışında kurulan sandıklarda oylarını kullanabildiklerini belirten Toprak, şunları söyledi:

"En büyük hizmet aslında buydu yani yıllarca vatandaşlarımız için yurt dışında sandık kurulmamıştı ama AK Parti olarak biz bunu gerçekleştirdik ve ilk defa bizler yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza çok büyük imkanlar sağladık. Bunu daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hem burayı ilgilendiren hem de Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri var. AK Parti olarak vatandaşımızın meseleleri ile ilgili çözüm ürettik. Örneğin, bunların arasında cep telefonu, araçla Türkiye'de fazla kalma, emeklilik gibi meseleler var. Vatandaşlarımızın başka talepleri de var, iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor."

"SOSYAL MEDYAYI ÇOK AKTİF KULLANIYORUZ"

Toprak, sosyal medyayı seçimler dolayısıyla çok aktif kullandıklarına işaret ederek, "AK YSKM olarak sosyal medya hesaplarımız var. Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok'ta bilgilendirmeler yapıyoruz. Vatandaşımızın oy kullanma yerleri, tarihleri, saatleri, nasıl kullanacakları, hangi belgelerle kullanacakları, bunlarla ilgili bilgilerimizi yoğun bir şekilde veriyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında oy kullanacak genç nüfusun da arttığına dikkati çeken Toprak, "60 yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz yani şu anda ilk jenerasyondan yurt dışında yaşayan yaklaşık 150 bin vatandaşımız var. Bunun geri kalanının hemen hemen tamamı 18 ila 50 yaş arasında yani çok büyük bir genç nüfus var. Bunlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor, onların beklentileri ve talepleriyle ilgili çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.