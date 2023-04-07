Arnavutköy’de kan donduran olay! İş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

Arnavutköy'de daha önceden aynı iş yerine çalışan Ayhan Ö. ve M.H. arasında yaşanan uzun süreli husumet bıçaklı saldırı ile sonuçlandı. Geçtiğimiz gün Ayhan Ö.'nün işten çıkmasını bekleyen husumetlisi M.H. ve S.H., işten çıkan Ayhan Ö. 'nün önünü keserek önce darp etti sonrasında ise defalarca bıçakladı. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken ağır yaralı şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan Ö.'nün yaşam mücadelesi devam ediyor.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşananlar üzerinde olay yeri ve çevresinde çalışma yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan M.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.