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Giriş Tarihi: 8.4.2023 01:21

Bakan Çavuşoğlu, Eskişehir'de depremzedelerle bir araya geldi

Eskişehir'e ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

AA
Bakan Çavuşoğlu, Eskişehir’de depremzedelerle bir araya geldi

Depremzedelerle bir süre sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, onların taleplerini dinledi. Çavuşoğlu daha sonra Bağlar Mahallesi'nde bulunan kafeleri ziyaret ederek gençlerle buluştu ve onlarla bir süre sohbet etti.

GENÇLİK BULUŞMASINA KATILDI

Çavuşoğlu ardından Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı.

Gençlerle burada sahur yapan Çavuşoğlu, onların sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu'na AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da eşlik etti.

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Bakan Çavuşoğlu, Eskişehir'de depremzedelerle bir araya geldi
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