Bakan Kirişci: Şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşı üretildi

"4 BUÇUK MİLYON HAYVAN AŞILANDI"

Her bir serotipe karşı aşı geliştirmek durumunda kalıyorsunuz. Hayvanlarımız sonbahar ve ilk bahar olmak üzere yılda iki kez aşılanmaktadır.

SAT-2 serotipi 3 Şubat 2023 tarihinde enstitümüz tarafından teşhis edilmiştir. SAT-2 aşısı 37 gün gibi kısa bir sürede bu enstitümüzdeki 44'ü veteriner hekim olan değerli kardeşlerimiz ve 200'ün üzerinde çalışanımızla birlikte 37 gün gibi kısa bir sürede üretilebilir hale gelmiştir. Şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşı üretildi. 4 buçuk milyon hayvan aşılandı. Nisan sonu itibarıyla hastalık sönümlenmiş olur. Çalışmalarımız hedeflediğimiz şekilde hızla ilerliyor."