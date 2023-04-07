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Giriş Tarihi: 7.4.2023 11:27

Başkan Erdoğan 29 Nisan'da İzmir'e geliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir programı belli oldu. Erdoğan, 29 Nisan Cumartesi günü İzmir'e gelerek, İktisat Kongresi'ne katılacak, hastanelerin açılışını gerçekleştirecek ve deprem konutları teslim töreninde İzmirlilere seslenecek.

ERTAN GÜRCANER
Başkan Erdoğan 29 Nisan’da İzmir’e geliyor...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir programı belli oldu. Erdoğan, taslak programa göre 29 Nisan Cumartesi günü İzmir'e gelerek, İktisat Kongresi'ne katılacak.

DEPREM KONUTLARI TESLİM TÖRENİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İktisat Kongresi'nin yanı sıra rezerv alanda yapılan depremzede konutlarının teslim törenini gerçekleştirecek.

HASTANELERİN AÇILIŞINI YAPACAK

Erdoğan, İzmir programı kapsamında yapımı tamamlanan Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ile Menderes Devlet Hastanesi'nin de açılışını yapacak.

MİNİ MİTİNG!

Erdoğan'ın gerçekleştireceği İzmir programı mini miting kapsamında yapılacak ancak Kahramanmaraş depreminde yaşamını kaybedenler için müzikli bir program yapılmayacak.

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Başkan Erdoğan 29 Nisan'da İzmir'e geliyor...
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