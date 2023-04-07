Başkan Erdoğan Reisi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi yaptı.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti. Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını söyledi.



Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekanların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yaptı. Erdoğan, bu birliği Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk büyükelçilikleri önünde son dönemde yapılan Kur'an-ı Kerim'in mushafının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.