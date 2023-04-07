CHP’de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin "ittifak içinde ittifak" görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Hem Saadet Partisi hem de DEVA Partisi kendi amblemi altında birleşme konusunda ısrar edince müzakereler çıkmaza girdi.
İYİ Parti'nin de kendi listelerine dışarıdan isim kabul etmemesi sebebiyle CHP aday listesini 4 partiye açtı. Seçimden sonra sonuç ne olursa olsun partisiyle ilişiği kesilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun aldığı bu karar, CHP'li birçok siyasiyi adaylık yarışında saf dışı bıraktı.
SEVİGEN, SABAH'A AÇIKLAMIŞTI
Önceki gün SABAH'a konuşan CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen, teşkilatların yaşanan süreçten büyük rahatsızlık duyduğunu belirtmişti.
Aday listelerinin 9 Nisan'da YSK'ya teslim edileceğini hatırlatan Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. CHP'de büyük istifalar olacak" diyerek Kılıçdaroğlu'nun içine düşeceği krizi gözler önüne sermişti.