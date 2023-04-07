CHP’de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu





İYİ Parti'nin de kendi listelerine dışarıdan isim kabul etmemesi sebebiyle CHP aday listesini 4 partiye açtı. Seçimden sonra sonuç ne olursa olsun partisiyle ilişiği kesilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun aldığı bu karar, CHP'li birçok siyasiyi adaylık yarışında saf dışı bıraktı.