Erzurumlu gaziden Akşener’e: Keşke o mermileri, bize kurşun sıkan PKK’lılar için atsaydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kürsüden mermi fırlatmasına tepkiler devam ederken bir tepki de Erzurum'da yaşayan gazi Ebubekir Durmuş'tan geldi. 2017'de henüz 27 yaşındayken Şırnak Gabar'da yürütülen operasyonda teröristlerin önceden döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Durmuş'un sol kol ve sol bacağı felç oldu. Kafatasından ağır yaralanan ve onlarca ameliyat geçiren Ebubekir Durmuş'a kafatası nakli yapıldı. Tedavisi 6 yıldır devam eden gazi Durmuş, "Ben Gabar'da gazi oldum. Hendek operasyonlarında ödüllerim var. Genç yaşımda vatan için gecelerce çatıştım. Hainlerin tuzaklarıyla bu hale geldim. Ben 'Vatan sağolsun' dedim' dedi.Bizim için vatan, bayrak herşeyden azizdir. Meral Akşener bu mermileri, bize kurşun sıkan PKK'lılar için atsaydı. Bizim bir binaya denk gelen kurşun kadar değerimiz yok mu? Bugün HDP'nin de içinde bulunduğu yapı, yarın bize bu yapılanların hesabını soracak mı?" dedi. Gazi Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Gazilerin, şehit ailelerinin her zaman yanında durdu. Bizlerin her zaman destekçisi oldu. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.