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Giriş Tarihi: 7.4.2023 16:01

Grafikçi Mahir’den Demirtaş’a övgüler

Sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaları üreterek, bunları dolaşıma sokan sosyal medya kullanıcısı, Siber Dairenin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan Mahir Akkoyun adli kontrolle serbest bırakıldı. Akkoyun’un bundan birkaç yıl önceki Selahattin Demirtaş övücü paylaşımları ise dikkat çekti.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Grafikçi Mahir’den Demirtaş’a övgüler

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimler öncesinde algoritmalarla muhalif paylaşımları ön planda tutan Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.

GRAFİKER CHP'Lİ BELEDİYEDEN ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada Twitter'da yayınlanan çıkartmaların, "mahirgra" kullanıcı isimli Twitter hesabının sahibi tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

Hesap sahibinin, "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye" ifadelerini kullanarak paylaşım da yaptığı belirlendi.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışma neticesinde hesabın 27 yaşındaki Mahir Akkoyun'a ait olduğu, şüphelinin İzmir'de yaşadığı ve grafiker olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İzdoğa Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri şirketinde çalıştığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Mahir Akkoyun, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonrasında İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Akkoyun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TERÖRİST SEVİCİ ÇIKTI

Serbest kalan Akkoyun'un daha önceden Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı övücü paylaşımlar dikkat çekti.

2020'de Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan Akkoyun, "Hapse gireceğini bile bile muhalefet etmeyi bırakmadı ve iktidara payanda olmadı. Çıkar gözetmeden, hesap yapmadan, 'bağrınıza taş basın ama muhalefeti destekleyin' deyip büyükşehirlerin kazanılmasını sağladı. Değeri bugün daha net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

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Grafikçi Mahir’den Demirtaş’a övgüler
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