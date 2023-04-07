Hanımağa’nın sanal savaşına “büyük kesim etkilenmedi” beraatı

"Kasten öldürme", "yaralama", ve "yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un sosyal medyada birbirlerini ölümle tehdit ettiği belirtilerek yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
"İNFİALE SEBEBİYET VEREBİLİRLER" TESPİTİ
Sanal alemde cereyan edip, gerçek hayata sirayet eden olaylar zinciri 2020 yılı Mayıs ayında yaşandı. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki grup sosyal medyada birbirine girdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ölüm tehdidi içeren videolar ise emniyetin radarına girdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile içlerinde hanımağa lakaplı olarak bilinen, polislikten atılan Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 isme dava açıldı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara yer verdi. Videoların toplumda infiale sebebiyet verebileceğinin altını çizdi.
"ÖZEL GÖRÜNTÜLERİMLE ŞANTAJ YAPILDI"
Dava kapsamında "suç işlemeye tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istenen 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş özel görüntüleri ile şantaja uğradığı için sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştığını ileri sürdü. "Şoförlüğünü yapan kişi erkek arkadaşımla olan mesaj ve özel görüntüleri alarak Sedat Peker'e gönderdi" dedi. Kendisine şantaj yapıldığını belirterek, can güvenliği olmadığını söyledi. Sosyal medya üzerinden birbirlerine savaş açan diğer sanıklar da tehdit edildikleri için sosyal medyadan seslerini duyurmak istediklerini ve suçsuz olduklarını öne sürdü.
"SÖYLEMLER BÜYÜK KESMİ ETKİLEMELİYDİ"
Yargılamayı yapan mahkeme, söz konusu paylaşımlarda sanıkların hem dava dışı kişilere hem de birbirlerine yönelik söylemlerde bulunduklarını belirtti. Suçun oluşması için söylemlerin halkın belirli büyüklükteki bir kesiminde endişe, korku ile panik yaratabilecek ve suç işlemek için tahrik edebilecek nitelikte paylaşımlar olması gerektiğinin altını çizdi. Tüm bunlar dikkate alındığında yapılan paylaşımların "suç işlemeye tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" şartlarını taşımadığını kaydeden mahkeme, aralarında 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu tüm sanıkların beraatına hükmetti.