Hanımağa’nın sanal savaşına “büyük kesim etkilenmedi” beraatı

"ÖZEL GÖRÜNTÜLERİMLE ŞANTAJ YAPILDI"

Dava kapsamında "suç işlemeye tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istenen 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş özel görüntüleri ile şantaja uğradığı için sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştığını ileri sürdü. "Şoförlüğünü yapan kişi erkek arkadaşımla olan mesaj ve özel görüntüleri alarak Sedat Peker'e gönderdi" dedi. Kendisine şantaj yapıldığını belirterek, can güvenliği olmadığını söyledi. Sosyal medya üzerinden birbirlerine savaş açan diğer sanıklar da tehdit edildikleri için sosyal medyadan seslerini duyurmak istediklerini ve suçsuz olduklarını öne sürdü.

"SÖYLEMLER BÜYÜK KESMİ ETKİLEMELİYDİ"

Yargılamayı yapan mahkeme, söz konusu paylaşımlarda sanıkların hem dava dışı kişilere hem de birbirlerine yönelik söylemlerde bulunduklarını belirtti. Suçun oluşması için söylemlerin halkın belirli büyüklükteki bir kesiminde endişe, korku ile panik yaratabilecek ve suç işlemek için tahrik edebilecek nitelikte paylaşımlar olması gerektiğinin altını çizdi. Tüm bunlar dikkate alındığında yapılan paylaşımların "suç işlemeye tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" şartlarını taşımadığını kaydeden mahkeme, aralarında 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu tüm sanıkların beraatına hükmetti.