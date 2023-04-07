Haberler Gündem Haberleri Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı
Giriş Tarihi: 8.4.2023 00:00 Son Güncelleme: 8.4.2023 00:19

Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı

Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren Baykar'ın yüksek teknolojiye sahip İHA platformlarını milli ve özgün olarak geliştirdiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait  görüntüler paylaşıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar “Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer… Evimiz. “notuyla paylaştığı görüntülerde ramazan süslemelerinin yer aldığı fotoğraflar yer aldı

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Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı

200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip tesiste Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada bulunuyor.

58 bin metrekarelik modern Ar-Ge ve Tasarım merkezinde 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor. 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesislerinde ayrıca 24 bin metrekarelik Baykar Park'ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunuyor.

Merkezde ayrıca Ar-Ge ve Tasarım Merkezi içinde konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor.

Çocuk sahibi çalışanlar için kreş, 45 oda / 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, İki adet kafeterya, 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binası bulunuyor

Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı | Video

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Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı
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