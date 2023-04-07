200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip tesiste Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada bulunuyor.

58 bin metrekarelik modern Ar-Ge ve Tasarım merkezinde 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor. 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesislerinde ayrıca 24 bin metrekarelik Baykar Park'ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunuyor.

Merkezde ayrıca Ar-Ge ve Tasarım Merkezi içinde konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor.

Çocuk sahibi çalışanlar için kreş, 45 oda / 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, İki adet kafeterya, 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binası bulunuyor

Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı | Video