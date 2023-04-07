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Giriş Tarihi: 7.4.2023 19:13 Son Güncelleme: 7.4.2023 19:41

Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz

Son dakikaİstanbul’da "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "İletişimin kesintisiz sağlanması için mevcut baz istasyonlarının depreme karşı güçlendirilmesi, tüm iletişimin tek elden AFAD koordinasyonuyla yapılması kararı alınmıştır." dedi.

Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasını gerçekleştiriyor.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Afet bilgisi derslerini tüm kurumlarında yaygınlaştıracağız. İletişimin kesintisiz sağlanması için mevcut baz istasyonlarının depreme karşı güçlendirilmesi, tüm iletişimin tek elden AFAD koordinasyonuyla yapılması kararı alınmıştır.

Olası afetlere karşı kentleri hazırlıklı hale getiriyoruz.

Dere yataklarının yapılaşmaya açılmaması konusunda gerekli tüm yaptırımları hayata geçireceğiz.

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Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz
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