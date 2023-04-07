Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasını gerçekleştiriyor.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Afet bilgisi derslerini tüm kurumlarında yaygınlaştıracağız. İletişimin kesintisiz sağlanması için mevcut baz istasyonlarının depreme karşı güçlendirilmesi, tüm iletişimin tek elden AFAD koordinasyonuyla yapılması kararı alınmıştır.

Olası afetlere karşı kentleri hazırlıklı hale getiriyoruz.

Dere yataklarının yapılaşmaya açılmaması konusunda gerekli tüm yaptırımları hayata geçireceğiz.