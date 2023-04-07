Son dakika: Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarıyla iftar programında önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Çalışanları İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınında biz de olumsuz etkilendik.

Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık kriz denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık.

28 NİSAN'DA YENİ ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Şehir hastanelerimiz depremde yaralanan vatandaşlarımız için de kritik bir rol oynadılar.

50 binin üzerindeki kaybımızın içinde 505 sağlık personelimiz var.

28 Nisan'da Kocaeli'nde yeni şehir hastanemizi açacağız.

Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız..