Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bahçeli'den 'kurşun tiyatrosu' tepkisi: Demokrasiye saygısızlık
Giriş Tarihi: 7.4.2023 20:31 Son Güncelleme: 7.4.2023 20:47

SON DAKİKA | Bahçeli'den 'kurşun tiyatrosu' tepkisi: Demokrasiye saygısızlık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun 'kurşun tiyatrosu'na tepki göstererek "Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içindeçıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bahçeli’den ’kurşun tiyatrosu’ tepkisi: Demokrasiye saygısızlık

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocakları İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'na 'kurşun tiyatrosu' göndemesi yapan Bahçeli, "Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Bahçeli'den 'kurşun tiyatrosu' tepkisi: Demokrasiye saygısızlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA