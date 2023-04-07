SON DAKİKA | Bahçeli’den ’kurşun tiyatrosu’ tepkisi: Demokrasiye saygısızlık

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocakları İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'na 'kurşun tiyatrosu' göndemesi yapan Bahçeli, "Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır." dedi.