Türkiye’nin dev projeleri sosyal medya gündeminde

21 senenin özeti niteliğindeki videolarda, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı "Milletimin yıldızıdır parlayacak" ifadeleri yer aldı. Hayata geçirilen projeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl; "Önümüzdeki yıl vasıl olacağımız Cumhuriyetimizin 100'ncü yılına büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz. Her alanda büyüyen Türkiye için çalışıyoruz. Demokrasi ve kalkınma devrimlerimizi birer birer hayata geçirdik" sözlerini hatırlattı. Ayrıca "Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'ncü yılı olan 2023'ü ülkemizin en büyük atılımının başlangıç noktası haline getirelim." sözleri ise önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye çağ atlatacak projelerin devam edeceğinin sinyali niteliğinde.
ŞEHİR HASTANELERİ
Salgın dönemindeki büyük yük sırtlanan "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen ve birçok branşta hasta kabulüne başlayan şehir hastaneleri yine kullanıcıların gündeminde olan bir diğer proje oldu. Bulundukları bölgenin de yükünü alan, hastaların kolaylıkla, sıra beklemeden doktora ulaştığı şehir hastaneleri, AK Parti öncesi SSK hastaneleriyle karşılaştırıldı. Yüz yılın felaketi sonrası, hastalara şifa dağıtan hastanelerin kısa sürede inşa edilip bölge halkının hizmetine sunulması, olası bir felakette artık aksiyon alan bir Türkiye'nin varlığını yeniden gözler önüne serdi.
YERLİ VE MİLLİ 'TOGG'
'Devrim otomobilinden devrin otomobiline 'TOGG' twitleri en çok paylaşılan twitler arasına girdi. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü, büyük bir başarı hikâyesi olan TOGG, 29 Ekim'de banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılan her projeyi engelleme sevdasında olan Millet İttifakı'na gönderme niteliğindeki "Hala yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa şu otomobillere iyi baksınlar. Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar." sözleri ise bir kere daha sosyal medyaya damga vurdu.
SONDAJ GEMİLERİ
Enerji alanında önemli başarılara imza atan ve Türkiye'nin mavi sularda bayrağını dalgalandıran sondaj gemileri de kullanıcılar tarafından dikkat çekilen projeler oldu. Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını hızlandıran Fatih, Yavuz, Kanuni, Sultan Abdülhamit Han sondaj gemileri ve Barbaros Hayrettin Paşa ile Oruç Reis sismik araştırma gemileri görselleri en fazla paylaşılan projeler arasındaydı. Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan ve Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin enerjide dünya devletleri arasına gireceği konusunda da umut ışığı olduğu hatırlatıldı.
İSTANBUL HAVALİMANI
Dünya'nın en büyük havalimanı unvanını taşıyan İstanbul Havalimanı da Twitter gündemindeydi. Teknolojik alt yapısı ile dikkat çeken ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olan İstanbul Havalimanı, dünyanın birçok noktasına uçuş imkânı sunuyor. Kullanıcılar tarafından 'İstanbul'a açılan sihirli kapı' olarak adlandırılan dev Havalimanı, lale figürlü tasarımı ile de 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazandı. Ayrıca vatandaşlar, açılan İstanbul Havalimanı Metrosu ile de kendilerine ulaşım kolaylığı sağlandığını da dile getirdi.
İHA, SİHA, BAYRAKTAR KIZILELMA VE AKINCI
Savunma sanayiinin gözbebekleri İHA, SİHA, Akıncı ve Bayraktar Kızılelma da unutulmadı. İthal edilen hava savunma araçlarından, ihraç edilen savunma araçlarına geçen Türkiye'nin geldiği noktaya 'Nereden nereye' paylaşımlarıyla dikkat çekildi. Sosyal medya kullanıcıları birden fazla ülkeye savunma sanayi konusunda İHA ve SİHA ihraç edilmesine, ülke adına gurur duyduklarını paylaşımlarıyla ifade etti. Terörle mücadelede etkin rol üstlenen insansız hava araçlarımız milletimizin gurur kaynağı oldu. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla da Türkiye'nin yüzüncü yılında 'milletin parlayan yıldızı' olan bu projelerin devamı ve daha fazlası için bir kez daha AK Parti, bir kez daha 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi.