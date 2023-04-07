Türkiye’nin dev projeleri sosyal medya gündeminde

İHA, SİHA, BAYRAKTAR KIZILELMA VE AKINCI

Savunma sanayiinin gözbebekleri İHA, SİHA, Akıncı ve Bayraktar Kızılelma da unutulmadı. İthal edilen hava savunma araçlarından, ihraç edilen savunma araçlarına geçen Türkiye'nin geldiği noktaya 'Nereden nereye' paylaşımlarıyla dikkat çekildi. Sosyal medya kullanıcıları birden fazla ülkeye savunma sanayi konusunda İHA ve SİHA ihraç edilmesine, ülke adına gurur duyduklarını paylaşımlarıyla ifade etti. Terörle mücadelede etkin rol üstlenen insansız hava araçlarımız milletimizin gurur kaynağı oldu. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla da Türkiye'nin yüzüncü yılında 'milletin parlayan yıldızı' olan bu projelerin devamı ve daha fazlası için bir kez daha AK Parti, bir kez daha 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi.