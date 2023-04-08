Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığına gönderme: Bunları iyi tanımak lazım!

KILIÇDAROĞLU VATANDAŞIN HASSASİYETİNİ 'OPERASYON' VE 'İFTİRA' OLARAK NİTELEMİŞTİ!

Kemal Kılıçdaroğlu seccade saygısızlığına gelen tepkiler için, "Saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda olduğu olay, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Herkesi kucaklar, saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar, açıkca söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftira ve operasyonlardan siz samimi müslümanlara sığınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.