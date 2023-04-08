Deprem bahanesiyle Halk TV’yi fonlamışlar!

K.Maraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle tüm Türkiye seferber olmuşken, Aydın'ın CHP'li Efeler Belediyesi deprem bölgesinde yapılan yardımların tanıtılması işini, doğrudan temin yöntemiyle 118 bin lira karşılığında Halk TV'ye verdi. Fondaş medya Halk TV'nin Efeler Belediyesi'nden 3 yılda 350 bin lira ödeme aldığı ortaya çıktı. Küçük bir ilçe belediyesinden bu kadar yüksek miktarda bir paranın Halk TV'ye fonlanması büyük tepki çekti.Belediye önce, deprem bölgesinde yapılan yardımların tanıtılması hizmet alım işi için ihaleye çıktı. Açık ihale yöntemi yerine doğrudan temin yönteminin kullanıldığı ihalede Halk TV 118 bin+KDV, Aydın'da yayın yapan Denge TV 129 bin 800 lira, Emine Vildan Aydın ise 11 bin lira teklif verdi. Belediye, ihaleyi 118 bin liraya Halk TV'ye verdi. İhalede doğrudan temin yönteminin kullanılması ise 'adrese teslim ihale' yorumlarına neden oldu. Doğrudan temin yönteminde ihalede 3 teklif şartı aranıyor. Belediye teklif verenler arasında istediğini seçebiliyor. Açık ihale yöntemi yerine doğrudan temin kullanılınca rekabet koşulları oluşmuyor. Dolayısıyla belediye daha ucuza yaptıracağı işi daha pahalıya yaptırıyor. Böylece kamu zararı oluşuyor.Deprem yardımlarının tanıtılması için harcanan 118 bin liranın, depremzedelere yardım amacıyla kullanılması yerine reklam için kullanılması büyük tepki çekti. Öte yandan, fondaş medya Halk TV'nin Efeler Belediyesi'nden 3 yılda 350 bin lira ödeme aldığı ortaya çıktı. Küçük bir ilçe belediyesinden bu kadar yüksek miktarda bir paranın Halk TV'ye fonlanması büyük şaşkınlık yarattı.