DSP seçimde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, dün AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bir araya geldi. Görüşmede DSP heyeti 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. DSP'nin bir devlet tecrübesi olduğunu ve seçimlere AK Parti listelerinden gireceklerini belirten Aksakal, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin kararlı duruşunu sergilemesinde, mavi vatandaki haklarımızın korunmasında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımızın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk. Bizim için önemli olan Türkiye, gerisi teferruattır. Sayının önemi yoktur" dedi.