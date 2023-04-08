İBB yapmadı Bakanlık bitirdi! Başakşehir Kayaşehir metrosu Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'un en büyük şehir hastanesi Başakşehir Çam Sakura'ya da ulaşımı kolaylaştıran Başakşehir Kayaşehir Metro Hattı hizmete alınıyor.

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Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor:

Buradan sizlerin vasıtası ile tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini daha çözmek için buradayız. İstanbul Çam Sakura Hastanemizin metrosunu Başakşehir-Kayaşehir metromuzu açıyoruz.

Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Böylesine derin bir muhabetle bağlı olduğumuz İStanbul'u birilerine kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin gün ve gün karanlığı sürüklenmesine seyirci kalamayız. Bu anlayışla, nerede bir eskiklik varsa müdahale ediyor, gereken neyse yapmaktan çekinmiyoruz. İBB'nin sorumluluğunda olan metroyu yapmadıkları için devraldık. 3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi bile çakamadı. Buna asıl dersi İstanbul 2024'te verecek. 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde dersini verecek. Bu hat devralındığında ilerleme sadece yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içerisinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Metro istasyonlarımızın tasarımlarını özgün bir şekilde gerçekleştirdik. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nunda özel atriyum inşa ettik. Kayaşehir istasyonumuzda yer altında bekleyen yolcularımıza sıcak bir atmosfer sunduk. Kent merkezi ile Çam Sakura Şehir Hastanesi arasında ulaşım daha kısa ve ekonomik olacaktır. Biliyorsunuz bu şehir hastanesi yapılırken oranın yolunu da büyükşehir belediyesi yapmadığı için biz yapmıştık.

Artık trafikte beklemek zorunda kalmayacaksanız. Başakşehir size bu yakışır. Bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattını da 130 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Biliyorsunuz birileri başlanan metro hatlarına beton döküyor. Bakanlığımız ise 55 kilometre uzunluğundaki metro inşatlarında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul metro hattının yüzde 80'ini bakanlığımız tamamlayacak.

Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de işte böyle iş yapar. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Tüm emeğimizi İstanbullulara hizmet etmek aldı. Biz bu şehre aşığız. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Metromuzun İstanbullu kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.

Birileri seccadelerin üzerine ayakkabı ile basabilir. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemiyorum.