İBB yapmadı Bakanlık bitirdi! Başakşehir Kayaşehir metrosu Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'un en büyük şehir hastanesi Başakşehir Çam Sakura'ya da ulaşımı kolaylaştıran Başakşehir Kayaşehir Metro Hattı hizmete alınıyor.
Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor:
Buradan sizlerin vasıtası ile tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini daha çözmek için buradayız. İstanbul Çam Sakura Hastanemizin metrosunu Başakşehir-Kayaşehir metromuzu açıyoruz.
Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Böylesine derin bir muhabetle bağlı olduğumuz İStanbul'u birilerine kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin gün ve gün karanlığı sürüklenmesine seyirci kalamayız. Bu anlayışla, nerede bir eskiklik varsa müdahale ediyor, gereken neyse yapmaktan çekinmiyoruz. İBB'nin sorumluluğunda olan metroyu yapmadıkları için devraldık. 3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi bile çakamadı. Buna asıl dersi İstanbul 2024'te verecek. 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde dersini verecek. Bu hat devralındığında ilerleme sadece yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içerisinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Metro istasyonlarımızın tasarımlarını özgün bir şekilde gerçekleştirdik. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nunda özel atriyum inşa ettik. Kayaşehir istasyonumuzda yer altında bekleyen yolcularımıza sıcak bir atmosfer sunduk. Kent merkezi ile Çam Sakura Şehir Hastanesi arasında ulaşım daha kısa ve ekonomik olacaktır. Biliyorsunuz bu şehir hastanesi yapılırken oranın yolunu da büyükşehir belediyesi yapmadığı için biz yapmıştık.
Artık trafikte beklemek zorunda kalmayacaksanız. Başakşehir size bu yakışır. Bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattını da 130 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Biliyorsunuz birileri başlanan metro hatlarına beton döküyor. Bakanlığımız ise 55 kilometre uzunluğundaki metro inşatlarında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul metro hattının yüzde 80'ini bakanlığımız tamamlayacak.
Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de işte böyle iş yapar. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Tüm emeğimizi İstanbullulara hizmet etmek aldı. Biz bu şehre aşığız. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Metromuzun İstanbullu kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.
Birileri seccadelerin üzerine ayakkabı ile basabilir. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemiyorum.
"İSTANBUL'DA METRO AĞINI 318,3 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 Ekim 2022'de Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı ve 22 Ocak 2023'te açılışını yapılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrolarıyla birlikte İstanbul'da yapımı tamamlanıp, hizmete sunulan metro hattı uzunluğunun 318,3 kilometreye ulaştığını belirterek, yapımı devam eden projelerin bittiğinde bu rakamın 380,2 kilometreye yükseleceğini aktardı.
"İSTANBUL'UN TOPLAMDA 1100 KİLOMETRE METRO İHTİYACI VAR"
Karaismailoğlu yerel yönetimin görevini yerine getirmediğini söyleyerek, "İstanbul'un toplamda bin 100 kilometre metro ihtiyacı var. Yerel yönetim görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızda ilerlerken, bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul'un eksiklerini tamamlıyoruz. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir hattımızda Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunuyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek ve tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek. Şu an ki mevcut İBB yönetimi pandemi sürecinde oldukça önemli faydalar sağlayan bu hastanemizin karayolu bağlantısını da yapmamıştı.
"YOLUNU YAPMADIKLARI GİBİ METRO HATTINI DA YAPMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"
İstanbullu vatandaşlarımızı mağdur etmemek için karayolu bağlantısını bakanlık olarak biz yaptık. En hayati ihtiyacın sağlık hizmetlerine ulaşım olduğu pandemi döneminde vatandaşımızın canının tehlikeye atılmasına elbette izin vermedik. Projeyi devraldık ve karayolu bağlantısını hızla tamamladık. Yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarını hızlandırdık.
"İBB'DEN DEVRALDIĞIMIZDA ANCAK YÜZDE 5'İNİ TAMAMLAMIŞLARDI"
İBB'den devraldığımızda ancak yüzde 5'ini tamamlayabildikleri metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı. İstanbulluların hizmetine sunulmaya hazır hale getirdik. Aynı tarihlerde ihalesi yapılıp inşaatına başlanan İBB'nin sorumluluğundaki Mahmutbey-Esenyurt Metrosunun ilerlemesi yüzde 5 seviyesindedir. Halkalı-kirazlı metrosunun ilerlemesi de yüzde 10'a gelmiş durumdadır. Çok laf üretenler maalesef hiç iş yapmamıştır. İstanbullulara yeni bir hizmeti sunma gururuna tekrar eriştik" diye konuştu.