İşte 7'li koalisyonun yönetim modelinin özeti: "CHP Parti Meclisi yerine Bakanlar Kurulu koyun"

CHP Parti Meclisi (PM) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 8 Nisan Cumartesi günü toplanacaktı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılacaktı.

Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesisinin, Parti Meclisinin onayına sunularak, 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesi planlanıyordu.

Ancak bugün hem CHP hem de İYİ Parti ekseninde yaşanan kriz; Parti Meclisi toplantısını önce 00.00'a daha sonra da 03.00'e erteletti.