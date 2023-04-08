Listeler için son viraja girildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon, çalışmalarında sona yaklaştı. Mevcut kabinedeki bakanlar da AK Parti'den birinci sıradan aday olacaklar. Listelerde en az 3 dönem vekillik yapmış 73 isim yer almayacak. Geçmiş dönemde bakanlık yapmış isimlerin de liste başlarında yer alacağı belirtildi. AK Parti'nin kesin aday listesi yarın genel başkan yardımcılarınca YSK'ya teslim edilecek.Başkan Erdoğan, listelerde yazar, entelektüel gibi sürpriz isimlerin de bulunacağını belirtmişti. MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara'dan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç Manisa'dan aday olacak. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun iste Batman'dan aday gösterilmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den aday olacak.Öte yandan Başkan Erdoğan dün Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Külliye'de yaklaşık 1 saat süren örüşmenin ana gündeminin, 28'inci dönem milletvekili seçimlerine ilişkin aday listeleri olduğu öğrenildi.