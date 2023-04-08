Muharrem İnce üzerinden yalan haber!

Ankara Anıtkabir'de düzenlenen etkinlikle 14 Mayıs'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için start veren ardından ikinci etkinliği gerçekleştirmek için Bolu'ya seçen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye resmen sosyal medya üzerinden suikast yapıldı.

Valilik logosunu kullanan kişi veya kişiler Köroğlu Heykeli önünde yapılacak olan açıklamanın güvenlik sebebiyle iptal edildiğini, şehir dışından gelen vatandaşların il merkezine sokulmayacağı paylaşımı yapıldı.

Bu haberin duyulması üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, bu yalan bilgiyi yayan kişinin bulunması için çalışma başlattı. Öte yandan konu ile ilgili Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın bir duyuruda bulunacağı da öğrenildi.