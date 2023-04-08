‘Nerede otomobil?’ diyenler yolu açın TOGG geliyor

Türkiye'nin milli ve yerli otomobil Togg, yaptığı paylaşımda akıllı cihazların teslimatı için sevkiyata başladığını video ile duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ilk teslimat Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yapıldı. Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikinci teslimatı alan kişi olmuştu. Togg, sosyal medya üzerinden yaptığı "#Togg Teknoloji Kampüsümüzden #T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" paylaşımıyla herkesi heyecanlandırdı.Togg, akıllı cihazlarının ön siparişinde 21 günde 177 bin 467 kişiye ulaşmıştı. Bu yıl için toplam üretilen 28 bin adet Togg T10X'in 20 bin adedi, doğrudan kullanıcılara teslim edilecek. İlk teslimatlar yapılan paylaşım ile başlamış oldu. Togg'un resmi internet sayfasında ise Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi ve Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer almakta. Ayrıca Togg, çekilişe katılıp ancak hak kazanamayan kişilerin ön sipariş bedellerinin iadesini tamamladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına Togg otomobilini makam aracı olarak kullanarak gitti.Sultanbeylili vatandaşlar iseTogg otomobilineyoğun ilgi gösterdi.Vatandaşlar Toggotomobil ile selfieçekilmek için adetayarışırken kimisi deyere eğilip otomobilinaltını inceledi.Otomobil drone ile degörüntülendi.TOGG'un T10X modeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde TOGG'u görmek için birbirleriyle yarıştı.TOGG T10X'i incelemek isteyenler, sabahın erken saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin yolunu tuttu. Yerli ve milli aracı görenler, tasarımı ve konforuna yönelik beğenilerini şu şekilde dile getirdi:Harika görünüyor. Televizyonda göründüğünden daha güzel. 'Yapamazlar' dediler ama devletimiz yaptı, işte karşımızda.C segmentinde fiyatlandırması var ama özellik olarak D segmenti araçlara karşılık geliyor. Bursa yeşili favorim. Fiyatı çok uygun. Bize de nasip olmasını diliyorum. Milli bir araç olması gurur verici. 61 yıllık hayal gerçek oldu.Arabayı görünce gurur duyduk. Dünya lideri otomobil markalarının büyük rakibi olacak. Togg'un duruşu, teknolojisi, tasarımı yeter. Teknik özellikleri ve tasarımı dört dörtlük.Görünüşü kusursuz. Gençler olarak ülkemizde böyle bir aracın üretilmesi beni duygulandırıyor. Geleceğe yönelik, çevreci bir araç.Dış ve iç tasarımı gayet yerinde buldum. Canlı canlı tanık olmak heyecan verici. Diğer elektrikli araçlardansa buna sahip olmak daha mantıklı. İlerde alabilme şansım olursa sürüşünden de memnun kalacağımı düşünüyorum.