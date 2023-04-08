Özel okullara sağlam raporu için 3 ay süre

gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya geldi. Bölgede yapılan çalışmaları özetleyen Bakan Özer yeni açıklamalarda da bulundu. Özer, başta İstanbul olmak üzere olası depremlerde okul binalarının güvenliği için yapılan çalışmalara yönelik bilgi verdi. İstanbul'daki okul binalarının güçlendirilmesi için 27 milyar TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Özer bina analizlerini yaptırmaları için özel okullara 3 ay süre verdiklerini, binaları sağlam olmayanlarının kapatılacağını açıkladı.



Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle:



SAĞLAM DEĞİLSE KAPATILACAK

Türkiye genelinde özel okullar için 3 ay süre verdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sağlam raporu almazlarsa kabul etmiyoruz. Almayanı kapatacağız. Çünkü en güvenli yerlerin okullar olması lazım. Riskli olmayan binalar için dahi sağlam raporlarını tazelettiriyoruz.



27 MİLYAR BÜTÇE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporu olan okul sağlamdır. Bu uygulamayı İstanbul ve diğer illerde depremden önce başlattık. İstanbul'a son 2 yılda bu anlamda 27 milyar TL ödedik. Bakanlığın ödenekle ilgili hiçbir problemi yok.



OKULLARA SIĞINAK

İstanbul'da tüm okulların altına güçlendirme çalışmaları yapacağız. Çadırlar, battaniyeleri uyku tulumları, aydınlatma ve ihtiyaç malzemeleri, ilk yardım vb. materyalleri, sığınak gibi oralarda depolayacağız. Çalışmamız başladı.



10 İLE YENİ MODEL OKUL



PREFABRİK OKUL

Deprem bölgesinde 500 tane yeni ve sabit çelik konstrüksiyonlu prefabrik okul yapılıyor. 3 ayda bitecek. 5 milyar TL'lik yeni bütçe ayırdık. Bir sonraki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Kalıcı olacak. Eğitimler artık bu binalarda devam edecek.



HAYAT EĞİTİMLE NORMALE DÖNÜYOR

Şartlar normalleştikçe deprem bölgesine dönüşler de artıyor ve artmaya devam edecek. Diğer illere nakil yaptıran 24 bin 743 öğrenci ailesiyle birlikte bölgeye döndü.



2 YILDIR GÜÇLENDİRME YAPILIYORDU

MEB'in deprem bölgesinde okul, pansiyon, öğretmenevi ve uygulama otellerinin bulunduğu 20 bin 868 binasından ilk depremde 24 tanesi yıkıldı. Bölgede son 2 yılda depremden önce 259 tane okulu güçlendirdik. Okullarımız gerçekten bu sınavdan geçti.



OKULLAR DA YIKILABİLİRDİ

Göreve geldiğim zaman yıkılması gereken tüm binaları boşalttırdım. Okulların güçlendirilmesiyle ilgili meblağ limiti yok. Hepsi bitirilsin dedik. Bu işlerin bir gün bile beklemeye tahammülü yok. Depremden önce çalışmalarımızı hızlandırmasaydık belki birçok okulumuz yıkılacaktı.

LGS ZOR OLMAYACAK

Deprem bölgesinde 8 ve 12'nci sınıflar için 3 bin 205 Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) 129 bini aşkın öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu yıl Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) ikinci dönem konuları yok. Özellikle bölgedeki çocuklar zor bir dönem geçiriyor. LGS'de onları çok zorlamayacağız.

DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan beri öğretmenlerin de büyük bir özveriyle çalıştığını anlatan Bakan Özer ''Şu ana kadar 40 binin üzerinde gönüllü öğretmen sahada oldu. Anlatmakla bitmeyeceği inanılmaz işler yaptılar. Şu anda deprem bölgesindeki okullarda 65 bin kişi kalıyor. Tüm ihtiyaçları da sağlıyoruz. Devletimiz çok güçlü, normal zamandaki bir aylık işler bir günde yapıldı deprem bölgesinde'' dedi.