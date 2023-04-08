Partilerin oy pusulasındaki yerleri için YSK’da kura çekimi başladı

Seçim takvimi işliyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulunda pusuladaki sıralama için kura çekimi yapılıyor.

Bağımsız Türkiye Partisi -20

Anavatan Partisi - 12

Türkiye Değişim Partisi - 2

Vatan Partisi -16

Halkın Kurtuluş Partisi - 14

ATA İttifakı- 19 ( Zafer Partisi -2

Hak ve Özgürlükler Partisi- 4

Sosyalist Güç Birliği İttifakı- 5

Cumhur İttifakı- 8 (AK Parti -2, MHP -4, Yeniden Refah -3 BBP - 1)

Güç Birliği - 17

Millet İttifakı - 18

Emek ve Özgürlük İttifakı - 9

Yeni Türkiye Partisi - 1

Genç Parti - 6