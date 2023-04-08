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Giriş Tarihi: 8.4.2023 13:57 Son Güncelleme: 8.4.2023 14:26

Partilerin oy pusulasındaki yerleri için YSK'da kura çekimi başladı

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine yaklaşıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapılıyor. Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini 9 Nisan Pazar günü en geç saat 17.00'de YSK'ya teslim edecek. Yapılan kura çekimine göre Cumhur İttifakı oy pusulasında 8. sırada yer alacak. Millet İttifakı'nın sırası ise 18 oldu.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri için YSK’da kura çekimi başladı

Seçim takvimi işliyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulunda pusuladaki sıralama için kura çekimi yapılıyor.

Bağımsız Türkiye Partisi -20

Anavatan Partisi - 12

Türkiye Değişim Partisi - 2

Vatan Partisi -16

Halkın Kurtuluş Partisi - 14

ATA İttifakı- 19 ( Zafer Partisi -2

Hak ve Özgürlükler Partisi- 4

Sosyalist Güç Birliği İttifakı- 5

Cumhur İttifakı- 8 (AK Parti -2, MHP -4, Yeniden Refah -3 BBP - 1)

Güç Birliği - 17

Millet İttifakı - 18

Emek ve Özgürlük İttifakı - 9

Yeni Türkiye Partisi - 1

Genç Parti - 6

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Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

SİYASİ PARTİLER LİSTELERİNİ 9 NİSAN'A KADAR TESLİM EDECEK
İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak.

Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak.

19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.

GÜMRÜK KAPILARINDA VE YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ
Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.

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Partilerin oy pusulasındaki yerleri için YSK'da kura çekimi başladı
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